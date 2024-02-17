В Шымкенте выдают бесплатно лекарства по 131 виду заболеваний

— При оказании экстренной, стационарной и стационарозамещающей помощи все лекарственные средства предоставляются бесплатно. В стационарных условиях медучреждений Шымкента в прошлом году необходимое лечение получили 114 054 пациента. В том числе около 100 тысяч человек получили лечение за счет средств ОСМС. По дневному стационару оказана медицинская помощь около 37 тыс. больным. Из них 11 790 — за счет ОСМС, — отметил директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Шымкенту Сабит Куралбек.