По информации ведомства, переход к системе социального медицинского страхования позволил значительно расширить перечень бесплатных лекарственных средств как для взрослых, так и детей до 18 лет. В Шымкенте выдают бесплатно лекарства по 131 виду заболеваний. В целом обеспеченность больных такими лекарственными препаратами увеличилась в мегаполисе в 2,6 раза.
Для получения бесплатных лекарств, пациенту необходимо обратиться к своему участковому врачу, который оценит состояние больного, и при необходимости выпишет рецепт на получение лекарств из аптеки поликлиники.
— При оказании экстренной, стационарной и стационарозамещающей помощи все лекарственные средства предоставляются бесплатно. В стационарных условиях медучреждений Шымкента в прошлом году необходимое лечение получили 114 054 пациента. В том числе около 100 тысяч человек получили лечение за счет средств ОСМС. По дневному стационару оказана медицинская помощь около 37 тыс. больным. Из них 11 790 — за счет ОСМС, — отметил директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Шымкенту Сабит Куралбек.
78% населения Шымкента получают медицинскую помощь в рамках ОСМС.
Государство оплачивает взносы по ОСМС за граждан, входящих в 15 льготных категорий. В Шымкенте численность населения, освобожденного от уплаты взносов обязательного социального медицинского страхования, составляет более 700 тысяч человек. В этом году сумма ежемесячного взноса равна 5852,63 тенге.