Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Энергетики объяснили, почему жители Владивостока платят за тепло именно такие суммы

Два месяца выдались очень холодными, что сказалось на теплопотреблении.
Источник: ДГК

Приморские энергетики разъяснили суммы в квитанциях за теплоэнергию во Владивостоке за два зимних месяца. В декабре и в январе зафиксировано значительное теплопотребление на фоне холодной погоды, сообщает ИА PrimaMedia.

«Приморские тепловые сети обращают внимание потребителей города Владивостока на увеличение теплопотребления в декабре и январе в связи с понижением температуры наружного воздуха», — говорится в сообщении «Дальневосточной генерирующей компании» (ДГК).

В случае установки в многоквартирном доме общедомового и индивидуального приборов учета, они также фиксируют увеличение потребления ресурса.

«Повышение параметров теплоносителя необходимо для обеспечения качественного теплоснабжения и отражено в платежных документах за эти месяцы в виде увеличения сумм за оплату оказанных услуг», — уточняется в пресс-релизе компании.

Как отмечают в ДГК, оплата за услугу теплоснабжения, предоставляемую энергокомпанией, напрямую зависит от утвержденного норматива потребления, который рассчитан на каждый месяц, умноженный на тариф, установленный агентством по тарифам правительства Приморского края.

Также в ДГК обращают внимание абонентов на диаграммы стоимости услуги теплоснабжения, согласно нормативу, в городах присутствия компании в Приморье. Во Владивостоке она ниже, чем в ряде муниципалитетов.

Напомним, что в декабре 2023 года почти на всей территории края была зафиксирована аномально холодная погода. Синоптики отмечали, что за последние 20 лет на всей территории Приморья не было настолько холодно.

ЖКХ