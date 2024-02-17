Энергетики объяснили, почему жители Владивостока платят за тепло именно такие суммы

Приморские энергетики разъяснили суммы в квитанциях за теплоэнергию во Владивостоке за два зимних месяца. В декабре и в январе зафиксировано значительное теплопотребление на фоне холодной погоды, сообщает ИА PrimaMedia.
«Приморские тепловые сети обращают внимание потребителей города Владивостока на увеличение теплопотребления в декабре и январе в связи с понижением температуры наружного воздуха», — говорится в сообщении «Дальневосточной генерирующей компании» (ДГК).
В случае установки в многоквартирном доме общедомового и индивидуального приборов учета, они также фиксируют увеличение потребления ресурса.
«Повышение параметров теплоносителя необходимо для обеспечения качественного теплоснабжения и отражено в платежных документах за эти месяцы в виде увеличения сумм за оплату оказанных услуг», — уточняется в пресс-релизе компании.
Также в ДГК обращают внимание абонентов на диаграммы стоимости услуги теплоснабжения, согласно нормативу, в городах присутствия компании в Приморье. Во Владивостоке она ниже, чем в ряде муниципалитетов.
Напомним, что в декабре 2023 года почти на всей территории края была зафиксирована аномально холодная погода. Синоптики отмечали, что за последние 20 лет на всей территории Приморья не было настолько холодно.