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Какие дороги закрыли в Казахстане 17 февраля

Ограничено движение на 16 автотрассах.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Национальная компания QazAvtoJol сообщила о закрытии дорог в Казахстане 17 февраля 2024 года в связи с непогодой.

Трассы закрыты в девяти областях республики — всего 16 автодорог.

Область Абай.

Две автодороги общей протяженностью 411 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):

Дорога Омск — Майкапшагай — участок с. Калбатау — с. Богас.

Караганда — Аягоз — Бугаз" — участок г. Аягоз — с. Богас.

Алматинская область.

Закрыты две автодороги общей протяженностью 99 км (снег, понижение температуры воздуха).

Подъезд к турбазе Алма-Тау.

Алматы — Ташкент — Термез — участок с. Жанакурлыс — граница Жамбылской области.

Восточно-Казахстанская область.

Закрыты четыре автодороги общей протяженностью 589 км (снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин).

На дороге Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ — участок п. Белоусовка — г. Риддер.

На дороге Усть-Каменогорск — Алтай — Большой Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи — закрыты участки с. Ушановское — г. Алтай, с. Берель — санаторий Рахмановские ключи.

На трассе Омск — Майкапчагай закрыты участки граница Абайской области — г. Зайсан, с. Улкен Каратал — граница КНР.

Трасса Омск — Майкапчагай — Калжыр — Маркакол — закрыт участок с. Дайыр — с. Маркакол.

Жамбылская область.

Закрыта дорога общей протяженностью 174 км (снег, метель ветер, ограничение видимости):

Алматы — Ташкент — Термез — закрыты участки граница Алматинской области — с. Кайнар, с. Кенен — с. Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай).

Область Жетысу.

Ограничение движение на двух дорогах общей протяженностью 123 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости).

Ушарал — Достык — участок ст. Коктума — ст. Достык.

Сарыозек — Коктал — участок перевал Алтын Емель.

Костанайская область.

Закрыта дорога протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):

Жезказган — Петропавловск — участок граница Улытауской области — г. Аркалык.

Павлодарская область.

Закрыта дорога протяженностью 71 км (в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области):

Кызылорда — Павлодар — участок граница Карагандинской области — п. Шидерты.

Северо-Казахстанская область.

Закрыты две автодороги общей протяженностью 230 км (ветер, метель, ограничение видимости).

Булаево — Возвышенка — Мологвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское — закрыт участок с. Возвышенка — с. Рощинское.

Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ (на Омск) — закрыт участок с. Кишкенеколь — граница РФ.

Область Улытау.

Одна автодорога общей протяженностью 115 км (метель ветер, ограничение видимости:

Жезказган — Петропавлоск — участок п. Улытау — граница Костанайской области.

На автодорогах республиканского значения задействовано 336 единиц техники и 539 человек.