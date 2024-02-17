Какие дороги закрыли в Казахстане 17 февраля

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Национальная компания QazAvtoJol сообщила о закрытии дорог в Казахстане 17 февраля 2024 года в связи с непогодой.
Трассы закрыты в девяти областях республики — всего 16 автодорог.
Область Абай.
Две автодороги общей протяженностью 411 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):
Дорога Омск — Майкапшагай — участок с. Калбатау — с. Богас.
Караганда — Аягоз — Бугаз" — участок г. Аягоз — с. Богас.
Алматинская область.
Закрыты две автодороги общей протяженностью 99 км (снег, понижение температуры воздуха).
Подъезд к турбазе Алма-Тау.
Алматы — Ташкент — Термез — участок с. Жанакурлыс — граница Жамбылской области.
Восточно-Казахстанская область.
Закрыты четыре автодороги общей протяженностью 589 км (снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин).
На дороге Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ — участок п. Белоусовка — г. Риддер.
На дороге Усть-Каменогорск — Алтай — Большой Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи — закрыты участки с. Ушановское — г. Алтай, с. Берель — санаторий Рахмановские ключи.
На трассе Омск — Майкапчагай закрыты участки граница Абайской области — г. Зайсан, с. Улкен Каратал — граница КНР.
Трасса Омск — Майкапчагай — Калжыр — Маркакол — закрыт участок с. Дайыр — с. Маркакол.
Жамбылская область.
Закрыта дорога общей протяженностью 174 км (снег, метель ветер, ограничение видимости):
Алматы — Ташкент — Термез — закрыты участки граница Алматинской области — с. Кайнар, с. Кенен — с. Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай).
Область Жетысу.
Ограничение движение на двух дорогах общей протяженностью 123 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости).
Ушарал — Достык — участок ст. Коктума — ст. Достык.
Сарыозек — Коктал — участок перевал Алтын Емель.
Костанайская область.
Закрыта дорога протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):
Жезказган — Петропавловск — участок граница Улытауской области — г. Аркалык.
Павлодарская область.
Закрыта дорога протяженностью 71 км (в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области):
Кызылорда — Павлодар — участок граница Карагандинской области — п. Шидерты.
Северо-Казахстанская область.
Закрыты две автодороги общей протяженностью 230 км (ветер, метель, ограничение видимости).
Булаево — Возвышенка — Мологвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское — закрыт участок с. Возвышенка — с. Рощинское.
Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ (на Омск) — закрыт участок с. Кишкенеколь — граница РФ.
Область Улытау.
Одна автодорога общей протяженностью 115 км (метель ветер, ограничение видимости:
Жезказган — Петропавлоск — участок п. Улытау — граница Костанайской области.
На автодорогах республиканского значения задействовано 336 единиц техники и 539 человек.