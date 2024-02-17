МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре в Беларуси в субботу

В Гомеле и Гродно будет значительно теплее — +5…+7°С и +6…+8°С. В этих областных центрах в субботу ожидается облачная с прояснениями погода, в Гомеле существенных осадков не будет, а Гродно временами пройдет дождь. Ветер южный и юго-западный 4−9 м/с с порывами до 12 м/с.