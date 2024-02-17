МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре в Беларуси в субботу

МИНСК, 17 фев — Sputnik. В субботу на отдельных участках дорог Беларуси сохранится гололедица, утром и днем местами по северо-востоку страны порывы ветра усилятся до 15−18 м/с, сообщила пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале ведомства.
Спасатели предупреждают, что сильный ветер может повредить и даже оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение, отключить электрические подстанции и электроэнергию в населенных пунктах. Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровлю зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.
Гололедица в свою очередь увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и повышает риск травматизма населения.
Синоптики также объявили в Беларуси на субботу желтый уровень опасности из-за гололедицы и сильного ветра.
По прогнозам Белгидромета, сегодня будет облачно с прояснениями, утром и днем на большей части территории страны пройдут осадки, в основном в виде дождя. Ветер южный, юго-западный 4−9 м/с, утром и днем порывы будут достигать 14 м/с, местами по северо-востоку — 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит +2…+8°С, по югу воздух прогреется до +10°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске сегодня ожидается облачная погода, временами будет идти дождь (вероятность осадков более 90%). Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +3…+5°С. Ветер юго-западный 4−9 м/с с порывами до 12 м/с.
В Витебске и Могилеве будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь, +2…+4°С и +4…+6°С, ветер юго-западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с.
В Гомеле и Гродно будет значительно теплее — +5…+7°С и +6…+8°С. В этих областных центрах в субботу ожидается облачная с прояснениями погода, в Гомеле существенных осадков не будет, а Гродно временами пройдет дождь. Ветер южный и юго-западный 4−9 м/с с порывами до 12 м/с.
Самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров будет сегодня в Бресте, где воздух прогреется до +7…+9°С. В городе над Бугом в субботу также будет облачно с прояснениями и временами ожидается дождь (вероятность осадков 90%). Ветер будет юго-западный 4−9 м/с.