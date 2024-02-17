Актюбинка четыре года пытается снять с себя статус умершей

«В качестве свидетелей я привела свою сестру и зятя. Они написали заявления, доказывая, что я это я. Заявление отправили в Алматы, и через три месяца меня убрали из статуса мертвых. Тогда я не стала никуда жаловаться и обращаться, мне было не до этого. С тех пор прошло четыре года. Сейчас я уже на пенсии. Недавно хотела вылечить зубы через ЦОН, обратилась к ним, там мне дали выписку и сказали открыть счет в Народном банке. В банке я узнаю, что мой ИИН не числится в налоговой. Пошла в налоговую, там мне говорят, что у меня с 2014 года статус “летальный исход”.