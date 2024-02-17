ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»: топ 3 самых холодных и теплых зим в Новосибирске

Самыми холодными зимами в Новосибирске с начала ХХ века стали зимы 1968/1969, 2009/2010 и 1946/1947 годов. Об этом сообщает atas.info.
Топ-3 холодных зимы.
По словам начальника Западно-Сибирского Гидрометцентра Анны Лапчик, в топ-3 самых холодных зим в Новосибирской области за всю историю метеонаблюдений, начиная с 1900 года, попали зимы 1946/1947, 1968/1969 и 2009/2010 годов. Средние температуры за сезон составляли −22,8 градусов, −27,6 градусов и −23,3 градусов соответственно.
Зима 1968/1969 года была особенно суровой. В декабре 1968 года температура держалась в пределах −35…-45 градусов в течение 12 дней, в январе 1969 года было 13 дней с показателями −40…-45 градусов. В феврале 1969 года таких дней было 14. В сравнении с этими цифрами зима 2009/2010 выглядит более мягкой: в декабре 2009 года было всего 3 дня с температурой −35…-40 градусов, в январе и феврале этого года было по 9 дней сильных морозов.
В самую холодную зиму 1968/1969 года количество осадков было близко к климатической норме. В 2009/2010 и 1946/1947 годах осадков было меньше, что характерно для холодных зим.
Топ-3 теплых зимы.
В течение истории метеонаблюдений в Новосибирске наиболее теплыми зимами были сезоны 2001/2002, 2006/2007, 2019/2020, и годов. Средние температуры за эти периоды составляли −10,3 градуса, −9,4 градуса и −9,3 градуса соответственно.
Метеорологи объясняют подобное потепление циклонами из районов Атлантики и Арало-Каспийского региона, которые приносят с собой оттепель, обильные осадки и усиление ветра. Поэтому в периоды теплых зим наблюдается увеличение осадков.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области ожидается до −40°.