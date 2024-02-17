ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»: топ 3 самых холодных и теплых зим в Новосибирске

Зима 1968/1969 года была особенно суровой. В декабре 1968 года температура держалась в пределах −35…-45 градусов в течение 12 дней, в январе 1969 года было 13 дней с показателями −40…-45 градусов. В феврале 1969 года таких дней было 14. В сравнении с этими цифрами зима 2009/2010 выглядит более мягкой: в декабре 2009 года было всего 3 дня с температурой −35…-40 градусов, в январе и феврале этого года было по 9 дней сильных морозов.