В Прикамье кондуктор продавала пассажирам фальшивые билеты

В Березниках кондуктор автобуса нашла способ нажиться на продаже билетов. Она брала у пассажиров деньги за проезд, а выдавала им «пустышки» — билеты с нулевой стоимостью. 47-летняя женщина прикладывала к валидатору социальную электронную карту своей пожилой матери. Валидатор печатал билет, не снимая денег с карты. А полученную оплату проезда кондуктор клала себе в карман. Всего за пять месяцев таким образом она присвоила 12 тысяч рублей.