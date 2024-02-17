В Прикамье кондуктор продавала пассажирам фальшивые билеты

В Березниках кондуктор автобуса нашла способ нажиться на продаже билетов. Она брала у пассажиров деньги за проезд, а выдавала им «пустышки» — билеты с нулевой стоимостью. 47-летняя женщина прикладывала к валидатору социальную электронную карту своей пожилой матери. Валидатор печатал билет, не снимая денег с карты. А полученную оплату проезда кондуктор клала себе в карман. Всего за пять месяцев таким образом она присвоила 12 тысяч рублей.
Выявили ее деятельность сотрудники службы безопасности автопредприятия. Они обнаружили, что одном маршруте один и тот же пассажир постоянно совершает в день более четырех поездок с интервалом в 15 минут, и подали заявление в полицию.
Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». И хотя кондуктор полностью вернула похищенные деньги, уголовное дело направлено в суд.