Егор Крид, Гагарина и оркестровый «Сектор газа»: какие звезды приедут в Самару в марте 2024

Музыканты вышли из зимней спячки и отправились на масштабные гастроли по России. Весной в Самаре будет много концертов звезд разного калибра и жанра. Рассказываем, какие селебы приедут в Самару в марте 2024 года, расписание концертов, стоимость билетов.
Концерт Ирины Дубцовой в Самаре 4 марта 2024
Когда: 4 марта, 19.00.
Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7).
Билеты: 2000−5000 ₽
Голосистая выпускница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова устроит в Самаре потрясающее шоу с живым звучанием и необыкновенной энергетикой. В программе — все хиты и новые композиции. Концерт 12+.
Группа «Аффинаж».
Когда: 8 марта, 19.00.
Где: КЗ «Сигнал» (ул. Лесная, 23к2).
Билеты: 1300−4000 ₽
«Аффинаж» — российская рок-группа из Санкт-Петербурга, работающая в синтетическом стиле нуар-шансон, который содержит отсылки к множеству жанров поп- и рок-музыки. Коллектив исполняет стильные песни с хорошими текстами. Концерт 16+.
Выступление Сергея Пенкина в Самаре 9 марта 2024
Когда: 9 марта, 18.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 2000−5000 ₽
Сергей Пенкин в этом году празднует 35-летие творческого пути. Как и прежде, самарцев ждет яркое и красочное представление (6+), которое позволит отвлечься от будничных проблем и погрузиться в мир музыки от Сергея Пенкина.
«Сектор газа» в исполнении оркестра.
Когда: 16 марта, 19.00.
Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).
Билеты: 1000−2500 ₽
Хиты самой народной группы 90-х исполнит Hard Rock Orchestra. За 13 лет творчества солист «Сектора газа» Юрий Хой создал целую вселенную персонажей и смыслов. На радио эти песни не крутились, зато их пела вся страна. Струнный оркестр Hard Rock Orchestra с 2018 года поражает поклонников рок-музыки исполнением мощнейших хитов на классических инструментах. Концерт 18+
Концерт Полины Гагариной в Самаре 22 марта 2024
Когда: 22 марта, 20.00.
Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222).
Билеты: 1800−15000 ₽
В шоу «Навсегда» (6+) певица Полина Гагарина представит новую временную историю своей жизни, с самыми яркими ее моментами, запечатленными в невероятных инсталляциях, с космическим светом и масштабным живым звуком. В шоу войдут как песни из нового, долгожданного альбома, так и уже полюбившиеся слушателям хиты в новом звучании.
Концерт Егора Крида в Самаре 23 марта 2024
Когда: 23 марта, 20.00.
Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222).
Билеты: 1500−6000 ₽
Завидный жених и рэпер Егор Крид открывает новый гастрольный тур по России. Яркое визуальное шоу, все до одной любимые песни, новые, еще нигде не звучавшие хиты, танцы до упаду, живой звук и любовь — все это в большом двухчасовом шоу Крида в Самаре. Концерт 12+.
Концерт группы Dabro в Самаре 24 марта 2024
Когда: 24 марта февраля, 19.00.
Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).
Билеты: 1300−3500 ₽
Ставшие недавно популярными «парни с района» родом из Казани споют свои незатейливые песенки в «Звезде». Обязательно прозвучат «На часах ноль-ноль» и «Юность». Концерт 12+.
Концерт Стаса Пьехи в Самаре 28 марта 2024
Когда: 28 марта, 19.00.
Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7).
Билеты: 1500−4500 ₽
Харизматичный, талантливый и честный Стас Пьеха не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем и уже много лет занимает свое особенное место на российской сцене. Самарцев ждет яркий и неповторимый концерт (6+).