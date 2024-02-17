Егор Крид, Гагарина и оркестровый «Сектор газа»: какие звезды приедут в Самару в марте 2024

В шоу «Навсегда» (6+) певица Полина Гагарина представит новую временную историю своей жизни, с самыми яркими ее моментами, запечатленными в невероятных инсталляциях, с космическим светом и масштабным живым звуком. В шоу войдут как песни из нового, долгожданного альбома, так и уже полюбившиеся слушателям хиты в новом звучании.