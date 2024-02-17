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Егор Крид, Гагарина и оркестровый «Сектор газа»: какие звезды приедут в Самару в марте 2024

Полина Гагарина, Егор Крид и группа Dabro приедут в марте в Самару.
Источник: Комсомольская правда

Музыканты вышли из зимней спячки и отправились на масштабные гастроли по России. Весной в Самаре будет много концертов звезд разного калибра и жанра. Рассказываем, какие селебы приедут в Самару в марте 2024 года, расписание концертов, стоимость билетов.

Концерт Ирины Дубцовой в Самаре 4 марта 2024

Когда: 4 марта, 19.00.

Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7).

Билеты: 2000−5000 ₽

Голосистая выпускница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова устроит в Самаре потрясающее шоу с живым звучанием и необыкновенной энергетикой. В программе — все хиты и новые композиции. Концерт 12+.

Группа «Аффинаж».

Когда: 8 марта, 19.00.

Где: КЗ «Сигнал» (ул. Лесная, 23к2).

Билеты: 1300−4000 ₽

«Аффинаж» — российская рок-группа из Санкт-Петербурга, работающая в синтетическом стиле нуар-шансон, который содержит отсылки к множеству жанров поп- и рок-музыки. Коллектив исполняет стильные песни с хорошими текстами. Концерт 16+.

Выступление Сергея Пенкина в Самаре 9 марта 2024

Когда: 9 марта, 18.00.

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).

Билеты: 2000−5000 ₽

Сергей Пенкин в этом году празднует 35-летие творческого пути. Как и прежде, самарцев ждет яркое и красочное представление (6+), которое позволит отвлечься от будничных проблем и погрузиться в мир музыки от Сергея Пенкина.

«Сектор газа» в исполнении оркестра.

Когда: 16 марта, 19.00.

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).

Билеты: 1000−2500 ₽

Хиты самой народной группы 90-х исполнит Hard Rock Orchestra. За 13 лет творчества солист «Сектора газа» Юрий Хой создал целую вселенную персонажей и смыслов. На радио эти песни не крутились, зато их пела вся страна. Струнный оркестр Hard Rock Orchestra с 2018 года поражает поклонников рок-музыки исполнением мощнейших хитов на классических инструментах. Концерт 18+

Концерт Полины Гагариной в Самаре 22 марта 2024

Когда: 22 марта, 20.00.

Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222).

Билеты: 1800−15000 ₽

В шоу «Навсегда» (6+) певица Полина Гагарина представит новую временную историю своей жизни, с самыми яркими ее моментами, запечатленными в невероятных инсталляциях, с космическим светом и масштабным живым звуком. В шоу войдут как песни из нового, долгожданного альбома, так и уже полюбившиеся слушателям хиты в новом звучании.

Концерт Егора Крида в Самаре 23 марта 2024

Когда: 23 марта, 20.00.

Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222).

Билеты: 1500−6000 ₽

Завидный жених и рэпер Егор Крид открывает новый гастрольный тур по России. Яркое визуальное шоу, все до одной любимые песни, новые, еще нигде не звучавшие хиты, танцы до упаду, живой звук и любовь — все это в большом двухчасовом шоу Крида в Самаре. Концерт 12+.

Концерт группы Dabro в Самаре 24 марта 2024

Когда: 24 марта февраля, 19.00.

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).

Билеты: 1300−3500 ₽

Ставшие недавно популярными «парни с района» родом из Казани споют свои незатейливые песенки в «Звезде». Обязательно прозвучат «На часах ноль-ноль» и «Юность». Концерт 12+.

Концерт Стаса Пьехи в Самаре 28 марта 2024

Когда: 28 марта, 19.00.

Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7).

Билеты: 1500−4500 ₽

Харизматичный, талантливый и честный Стас Пьеха не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем и уже много лет занимает свое особенное место на российской сцене. Самарцев ждет яркий и неповторимый концерт (6+).

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