В Шерегеше из-за мороза не работает большинство подъёмников

К 13 часам для горнолыжников и сноубордистов, по данным канала, открыли пять канаток: два бугеля в секторе А, кресельную дорогу «Запад» и траволатор в секторе В и бугель в секторе F. Подняться в гору в секторе Е по-прежнему невозможно.