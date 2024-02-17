В Шерегеше из-за мороза не работает большинство подъёмников

Утром, 17 февраля, в Шерегеше не заработали почти все подъёмники из-за мороза — сообщает официальный телеграм-канал курорта.
Температура на курорте утром была: в секторах А и Е −32 градуса, на вершине горы −38.
К 13 часам для горнолыжников и сноубордистов, по данным канала, открыли пять канаток: два бугеля в секторе А, кресельную дорогу «Запад» и траволатор в секторе В и бугель в секторе F. Подняться в гору в секторе Е по-прежнему невозможно.
В комментариях под новостью туристы, которые купили дневные ски-пасы, жалуются, что деньги им не возвращают.
Сотрудники курорта уточняют, что в течение дня они обновляют информации о возможностях подъёма на вершины.