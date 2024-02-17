Новорожденного омича бизнес-джетом увезли в Москву

Национальный медцентр онкологии имени Блохина рассказал о спасении маленького омича. Платон родился 8 февраля, и омские врачи заметили в его крови высокий лейкоцитоз. Гематолог ОДКБ Наталья Осмульская связалась с детскими онкологами НМИЦ Блохина, чтобы договориться о срочном перевозе ребенка.
Затем перелет семьи на бизнес-джете организовал министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич.
15 февраля Платон уже был в научно-исследовательском институте детской онкологии и гематологии НМИЦ.
— Мы называем это безбарьерной госпитализацией. Критически важно, чтобы новорожденные дети с подозрением на онкозаболевание как можно быстрее попадали в неонатальное отделение НМИЦ Блохина. Это единственное отделение в нашей стране, где сосредоточен большой опыт помощи новорожденным и младенцам, а врачи владеют уникальными технологиями лечения таких детей, — рассказала директор института Светлана Варфоломеева.
С таким случаем в ОДКБ столкнулись впервые, поэтому министр Наркевич поблагодарил гематолога Осмульскую за быстрое выявление патологии. Сейчас москвичи поставили Платону точный диагноз, «КП Омск» желает малышу скорейшего выздоровления!