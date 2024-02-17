Новорожденного омича бизнес-джетом увезли в Москву

— Мы называем это безбарьерной госпитализацией. Критически важно, чтобы новорожденные дети с подозрением на онкозаболевание как можно быстрее попадали в неонатальное отделение НМИЦ Блохина. Это единственное отделение в нашей стране, где сосредоточен большой опыт помощи новорожденным и младенцам, а врачи владеют уникальными технологиями лечения таких детей, — рассказала директор института Светлана Варфоломеева.