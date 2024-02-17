В Волгограде из-за влияния Солнца две недели будет пропадать телерадиосигнал

В компании отметили, что помехи стоит ждать ежедневно с 11.18 до 12.02. Так что они не должны коснуться вечернего прайм-тайма. Но кого-то все же может оставить без любимой телепередачи. Телевизионщики приносят свои извинения абонентам, но даже самые крутые цифровые технологии пока не могут полностью победить влияние Солнца. В период особенной активности сигнал может пропадать даже на 20 минут.