В Волгограде из-за влияния Солнца две недели будет пропадать телерадиосигнал

В преддверии весеннего равноденствия у волгоградцев снова будут плохо показывать телевизоры. С 21 февраля на качество сигнала будет влиять ежегодное сезонное явление — солнечная интерференция. В волгоградском РТРС предупредили абонентов о возможных кратковременных перерывах трансляции телерадиосигнала в период с 21 февраля и аж до 13 марта. Больше двух недель активное солнце будет глушить сигнал вещателей и останавливать картинку в телевизорах жителей.
В компании отметили, что помехи стоит ждать ежедневно с 11.18 до 12.02. Так что они не должны коснуться вечернего прайм-тайма. Но кого-то все же может оставить без любимой телепередачи. Телевизионщики приносят свои извинения абонентам, но даже самые крутые цифровые технологии пока не могут полностью победить влияние Солнца. В период особенной активности сигнал может пропадать даже на 20 минут.