Грузовой корабль «Прогресс МС-26» пристыковался к МКС

Корабль был запущен с космодрома Байконур 15 февраля. «Прогресс» доставил на МКС 2518 кг грузов. В частности, было завезено 1478 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, 580 кг топлива, 420 кг воды, 40 кг азота, а также одежда, питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства для экипажа.
Грузовой корабль пробудет на орбите 180 суток. Сейчас на МКС работает экипаж 70-й экспедиции. Она включает космонавтов «Роскосмоса» Олега Кононенко, Николая Чуба и Константина Борисова, астронавтов NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хару, астронавта Европейского космического агентства Андреаса Могенсена и японского астронавта Сатоси Фурукава.
В октябре 2023 года специалисты «Роскосмоса» и NASA сообщили об утечке охлаждающей жидкости из резервного радиатора в модуле «Наука» российского сегмента МКС. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснял участившиеся нештатные ситуации на МКС ее возрастом. Международные партнеры по МКС продлили ее эксплуатацию до 2030 года, правительство России — до 2028-го.
Лаура Кеффер