Грузовой корабль «Прогресс МС-26» пристыковался к МКС

В октябре 2023 года специалисты «Роскосмоса» и NASA сообщили об утечке охлаждающей жидкости из резервного радиатора в модуле «Наука» российского сегмента МКС. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснял участившиеся нештатные ситуации на МКС ее возрастом. Международные партнеры по МКС продлили ее эксплуатацию до 2030 года, правительство России — до 2028-го.