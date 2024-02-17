В Екатеринбург идет потепление

В Екатеринбурге в конце текущей недели после зимних морозов установятся почти весенние температуры.
В воскресенье, 18 февраля, в столице Среднего Урала будет ясная погода, днем от — 5 до — 10 градусов, ветер южный 2−3 метра в секунду.
В первый рабочий день новой недели, 19 февраля, в Екатеринбурге днем будет от — 3 до — 5 градусов, к ночи похолодает до — 10 градусов. Ветер южный 3−5 метров в секунду.
Во вторник, 20 февраля, в уральской столице днем ожидается небольшой снег, температура воздуха составил — 8 градусов, к ночи станет прохладнее: до — 13 градусов. Ветер южный до 2 метров в секунду.