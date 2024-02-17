Какие нарушения фиксируют новые камеры SOVA в Астане

SOVA — это камера систем интеллектуального мониторинга, которая отслеживает разные типы нарушений ПДД и мгновенно их фиксирует. Умное оборудование работает в круглосуточном режиме, замечает нарушения даже в темное время суток и может идентифицировать автомобиль по небольшой части кузова.