Какие нарушения фиксируют новые камеры SOVA в Астане

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. В столице Казахстана установлена и работает в тестовом режиме первая камера SOVA, сообщает «Парковочное пространство Астаны».
Камера, которую уже прозвали «сова», может фиксировать более 20 видов нарушений правил дорожного движения, в том числе неправильную стоянку и остановку авто.
SOVA — это камера систем интеллектуального мониторинга, которая отслеживает разные типы нарушений ПДД и мгновенно их фиксирует. Умное оборудование работает в круглосуточном режиме, замечает нарушения даже в темное время суток и может идентифицировать автомобиль по небольшой части кузова.
Эта информация поступает на интеллектуальную платформу, которая обрабатывает их с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного зрения.
Полученные сведения автоматически будут передаваться в правоохранительные органы.
Где установили первую камеру «сова».
Первую камеру фотовидеофиксации SOVA установили в Астане на парковочной зоне по проспекту Кабанбай батыра.
Сейчас она работает в тестовом режиме. Если нововведение получит одобрение городских властей, подобные камеры появятся на самых загруженных участках коммунальных парковок столицы.
Что умеет камера SOVA
«Один автомобиль, припаркованный с нарушениями, может на продолжительное время заблокировать движение целого потока, — отмечает директор “Парковочного пространства Астаны” Чингиз Досыбаев. — Выявление нарушений в онлайн-режиме позволяет снизить количество неправомерных остановок или стоянок транспортных средств и увеличить пропускную способность на улицах города».
Кроме того, камера SOVA контролирует состояние дорожных знаков, а также собирает статистическую информацию о загруженности городских улиц и парковочного пространства.
Камеры видят цифровую модель улицы и выявляют нарушения, даже если отдельные части автомобиля временно скрыты другими объектами.
За техническим состоянием камер фотовидеофиксации будут следить специалисты компании «Парковочное пространство Астаны».