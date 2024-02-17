Ни огород полить, ни скот напоить. Мингеологии ввело мораторий на бурение скважин для воды в красных зонах

На карте Узбекистана, созданной в Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии, зафиксированы красные зоны, на которых введен мораторий на бурение скважин и использование подземных вод. Карта демонстрирует, что, например, в Нурате, подземные воды опустились на 20 метров, однако в Ташкенте их уровень не снизился.
Для постоянного мониторинга уровня подземных вод по всей территории Узбекистана специалисты пробурили три тысячи скважин.
По словам начальника отдела гидрогеологии министерства Нурбека Пулатова, карта с учетом уровня подземных вод разработана согласно постановлению президента «О дополнительных мерах по охране и упорядочению рационального использования подземных водных ресурсов».
«Зоны со снижением уровня грунтовых вод до пяти метров маркированы желтым цветом, а зоны, где подземные воды опустились более чем на пять метров — красным, в них и введен мораторий на бурение скважин. Подземные воды в красных зонах население может использовать только для питья. Потребление этой воды для скота и полива запрещено», — прокомментировал Нурбек Пулатов.
Кроме того, на бурение скважины для питья необходимо получить разрешение Минводхоза.
Общий объем подземных вод страны оценивается в 64 миллиона кубометров, постоянно используются 18,6 миллиона кубометров. Но, к сожалению, из всех запасов воды пригодны для питья только 25%, остальная вода содержит соли. Преимущественно соленые воды расположены в Хорезме, Бухаре и Навои.
Причин падения уровня подземных вод две: природная — сокращение выпадения осадков в горах из-за изменения климата, и техногенная — использование промышленными предприятиями и населением для бытовых нужд: питья и полива. К сожалению, люди забирают так много подземной воды, что она не успевает возобновляться, отметил начальник отдела гидрогеологии.
С другой стороны, деятельность людей приводит и к повышению уровня подземных вод, например, из-за чрезмерного полива, что в свою очередь ведет к засоленности почвы.
Напомним, что начиная с 1 января 2024 года пользователям подземных вод запрещено использование сооружений для их забора, если они не оснащены счетчиками учета.