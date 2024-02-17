Ни огород полить, ни скот напоить. Мингеологии ввело мораторий на бурение скважин для воды в красных зонах

«Зоны со снижением уровня грунтовых вод до пяти метров маркированы желтым цветом, а зоны, где подземные воды опустились более чем на пять метров — красным, в них и введен мораторий на бурение скважин. Подземные воды в красных зонах население может использовать только для питья. Потребление этой воды для скота и полива запрещено», — прокомментировал Нурбек Пулатов.