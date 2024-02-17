Мэр Перми назвал причину потопа в микрорайоне Юбилейный

14 февраля в пермском микрорайоне Юбилейный затопило улицы Запорожскую и Суздальскую. Горожане в социальных сетях жаловались, что из-за коммунальной аварии невозможно пройти ни к школе № 82, ни к магазинам. 15 февраля из-за этой проблемы школьников отправили на дистанционное обучение.
Залиты водой были и остановки общественного транспорта. Из-за утечки воды около перекрестка улиц Суздальская и Старцева, автобусы № 14, № 16, № 57 и № 59 не заезжали на кольцо «Юбилейный».
Как сообщил мэр Перми Эдуард Соснин, комиссия по ЧС Свердловского района совместно с сотрудниками «Новогор-Прикамье» выяснили причины утечки.
— Утечка обнаружена на частном водопроводе, по которому снабжается один из домов по ул. Балхашской, — написал мэр в своем телеграм-канале. — Сети частные — их ремонт ответственность собственника. Но мы понимаем, сколько неудобств создают стоки воды на Суздальской для жителей. Сейчас отвод отсечен — вода перекрыта… После расчистки проезжей части автобусы вновь будут курсировать по маршруту.