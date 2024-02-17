Мэр Перми назвал причину потопа в микрорайоне Юбилейный

— Утечка обнаружена на частном водопроводе, по которому снабжается один из домов по ул. Балхашской, — написал мэр в своем телеграм-канале. — Сети частные — их ремонт ответственность собственника. Но мы понимаем, сколько неудобств создают стоки воды на Суздальской для жителей. Сейчас отвод отсечен — вода перекрыта… После расчистки проезжей части автобусы вновь будут курсировать по маршруту.