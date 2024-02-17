Дзюдоистка из Узбекистана завоевала «золото» на турнире «Большого шлема» в Баку

В первый день турнира наша спортсменка одолела в финале итальянку Одетте Джуфриду.
Это пятая по счету золотая медаль Диёры Келдиёровой на турнирах «Большого шлема». Кроме того, она также записывает в свой актив 1 000 очков для мирового и Олимпийского рейтингов.
Благодаря этой победе Келдиёрова на следующей неделе возглавит мировой табель о рангах, отметили в НОК.
Международный турнир «Большого шлема» по дзюдо проходит в столице Азербайджана с 16 по 18 февраля.
По итогам первого дня турнира сборная Узбекистана занимает первое место в общекомандном зачёте, с 1 «золотом» и 2 «бронзами».
Вчера бронзовые медали завоевали также Халима Курбонова и Достон Рузиев.
Халима Курбонова (до 48 кг) одержала победу над испанкой Мирейей Камос. Соотечественница удостоилась «бронзы», а также записала в актив 500 очков в мировом и Олимпийском рейтингах.
Кроме того, Достон Рузиев (до 60 кг) одолел представителя Грузии Тимура Нозадзе в борьбе за бронзовую награду.