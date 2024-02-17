11-летняя сибирячка снялась в одном сериале с актером Никитой Кологривым

Мулатка из Сибири Хадиджа Уварова снялась в сериале «Лихорадка» вместе с популярным новосибирским актером из сериала «Слова Пацана» — Никитой Кологривым. О своем знакомстве со знаменитостью мама девочки рассказала изданию «АиФ-Новосибирск».
Встреча с актером произошла осенью 2022 года, когда мама Светлана была с дочкой Хадиджей в киноэкспедиции в Крыму. Там снимался российский сериал «Лихорадка» с участием Никиты Кологривого.
На съемки 11-летняя Хадиджа попала благодаря своему блогу «Мулатки в Сибири». Их аккаунт заметил директор детского московского агентства и позвал на роль дочки главной героини.
«Мы сняли короткие самопрезентации. Опыта на тот момент у девочек не было. Но в агентстве разглядели актерские навыки Хадиджи и спустя 2 месяца утвердили на роль дочки главной героини “Лихородки”. Это большая заслуга нашего блога», — рассказала Светлана.
Когда Хадиджа вернулась со съемок в родной город, учительница из школы поделилась, что является поклонницей Кологривого. Тогда сибирячка попросила Никиту передать привет преподавательнице. На тот момент он находился уже в Кении на интенсивных съемках, однако все равно пообещал снять видео.
«Хочу передать привет учительнице моей коллеги, подруги Хадиджи — Елене Александровне», — сдержал слово Никита Кологривый.