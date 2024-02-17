11-летняя сибирячка снялась в одном сериале с актером Никитой Кологривым

Когда Хадиджа вернулась со съемок в родной город, учительница из школы поделилась, что является поклонницей Кологривого. Тогда сибирячка попросила Никиту передать привет преподавательнице. На тот момент он находился уже в Кении на интенсивных съемках, однако все равно пообещал снять видео.