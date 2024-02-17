В Узбекистане запустят платформу, показывающую цены на продукты

Утверждена стратегия обеспечения продовольственной безопасности и здорового питания Узбекистана до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Одним из приоритетов стратегии определено обеспечение продовольственной безопасности и здорового питания, а также внедрение эффективных систем экономического и экологического управления с использованием природных, финансовых и материальных ресурсов для обеспечения здорового и активного образа жизни всех слоев населения.
Сообщается, что до конца 2025 года будет разработана Единая межведомственная национальная информационная платформа в целях устойчивого развития потенциала в области безопасности пищевых продуктов и потребления, выявления, оценки, управления и мониторинга рисков, а также организации своевременного информирования.
Отмечается, что до 1 марта 2025 года будет запущена и интегрирована с национальной информационной платформой информационная система «Электронный агропромышленный рынок», показывающая достоверную и точную информацию о сельскохозяйственных и продовольственных товарах и их рыночных ценах.