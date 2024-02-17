В Узбекистане запустят платформу, показывающую цены на продукты

Отмечается, что до 1 марта 2025 года будет запущена и интегрирована с национальной информационной платформой информационная система «Электронный агропромышленный рынок», показывающая достоверную и точную информацию о сельскохозяйственных и продовольственных товарах и их рыночных ценах.