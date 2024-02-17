В Воронеже в этом году не будет рок-фестиваля «Чернозем»

Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. О причинах принятого решения там не сообщили. По данным источников «Ъ-Черноземье», знакомых с ситуацией, причиной стали высокие затраты на обеспечение необходимого уровня безопасности и недостаток доступных рок-групп.



Рок-фестиваль «Чернозем» с 2015 года проходил под Тамбовом. В 2020-м он был отменен из-за коронавируса. В феврале 2021 года проект переехал в Воронеж, им занялась команда концертного зала Event-Hall (ныне МТС Live Hall) Евгения Хамина. В 2021 году фестиваль снова отменили из-за ковида — за несколько дней до его начала. В 2022 и 2023 году он состоялся.



Если в 2022 году сразу несколько коллективов открыто поддержали музыкантов, оказавшихся из-за политической позиции без концертов (ДДТ, «Би-2», Anacondaz), то в 2023-м о ситуации в стране со сцены не было сказано ни слова. Это, впрочем, неудивительно, поскольку высказывания 2022 года имели последствия. Так, практически все концерты группы «Сплин», намеченные после «Чернозема-2022», были отменены, а запись выступления команды Александра Васильева удалили из соцсетей фестиваля уже на следующий день.



В 2023 году среди выступающих были как завсегдатаи «Чернозема», например «Пикник» и Гарик Сукачев, так и новые участники — в частности, Игорь Растеряев, «Нейромонах Феофан» и «Моя Мишель».



Мария Старикова.