Что происходит с посевами под мощным покровом снега, выяснили в Татарстане

В большинстве районов республики на полях высокий снежный покров. Так, в зоне Предкамья высота снега на полях от 63 до 120 см. В связи с этим специалисты не исключают, что температура на глубине залегания узла кущения −1 градус по Цельсию и выше будет способствовать ускоренной потере сахаров и выпреванию растений.