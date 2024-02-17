Что происходит с посевами под мощным покровом снега, выяснили в Татарстане

Состояние посевов, оказавшихся под мощным снежным покровом, оценили специалисты Россельхозцентра Татарстана.
Эксперты Россельхозцентра Татарстана выборочно обследовали посевы озимых культур на площади на 6,56 тысячи гектаров. По данным на 16 февраля посевы озимых культур в республике находятся в хорошем состоянии, изреженность в пределах естественного выпадения — то есть не более 10%. Такой вывод сделали специалисты по итогам мониторинга и определения общего состояния полей.
В большинстве районов республики на полях высокий снежный покров. Так, в зоне Предкамья высота снега на полях от 63 до 120 см. В связи с этим специалисты не исключают, что температура на глубине залегания узла кущения −1 градус по Цельсию и выше будет способствовать ускоренной потере сахаров и выпреванию растений.
Заместитель руководителя Россельхозцентра по Татарстану Гузель Хусаинова отметила, что слабое промерзание почвы — менее 50 см — способствует сохранению под мощным снежным покровом температуры на глубине узла кущения, близкой к 0 градусов по Цельсию. Пребывание растений в таких условиях в течение двух-трех месяцев может привести к тому, что они начнут погибать.
«Но пока мы говорим лишь об условиях, которые влияют или могут повлиять на процесс перезимовки озимых культур, — подчеркнула Гузель Хусаинова. — Дать окончательную оценку состоянию посевов можно будет только после устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 5 градусов по Цельсию и возобновления вегетации озимых культур».
На поддержку сельского хозяйства в Татарстане направят 13,6 млрд рублей.