Южноуральцам напомнили, почему нельзя пропускать завтрак

Для тех, кто не может себя приучить к завтраку есть несколько простых советов. Например, можно начать заготавливать пищу ещё с вечера. Неплохо при пробуждении выпивать стакан воды, что поможет разбудить аппетит. А ещё можно начать с так называемых «быстрых завтраков».