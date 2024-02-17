Южноуральцам напомнили, почему нельзя пропускать завтрак

Завтрак заряжает организм энергией и настраивает на продуктивную работу, запускает процесс метаболизма после ночного отдыха. Те, кто пренебрегает утренним приёмом пищи рискуют, так как их организм недополучает необходимых для его работы витаминов и веществ.
Как отмечает Данил Абубакиров, врач-методист отдела по профилактической работе с детским населением и демографической ситуации ЧОЦОЗ МП, завтрак помогает запустить желодучно-кишечный тракт, настроить его на работу по перевариванию и выведению пищи.
Пропустить утренний приём пищи позволительно только в одном случае, если ритмы человека настроены на длительный утренний сон, а его остальной день проходит пассивно.
Для тех, кто не может себя приучить к завтраку есть несколько простых советов. Например, можно начать заготавливать пищу ещё с вечера. Неплохо при пробуждении выпивать стакан воды, что поможет разбудить аппетит. А ещё можно начать с так называемых «быстрых завтраков».