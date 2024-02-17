Семь комфортных школ построят в Жамбылской области

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, под председательством акима Жамбылской области Ербола Карашукеева состоялось совещание по вопросам реализации национального проекта «Комфортная школа». В режиме видеоконференцсвязи в обсуждении принял участие председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов и также представители компаний-подрядчиков.
Отмечено, что в Жамбылской области в рамках нацпроекта «Комфортная школа» с 2023 по 2025 год запланировано строительство 12 школ на 9 500 мест. Это четыре школы в Таразе, по одной в Байзакском, Жамбылском и Шуском районах, две школы в Шуском. В густонаселенном Кордайском районе возведут три «Комфортные школы».
В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 7 школ на 6 200 мест. На эти цели выделено 15,1 млрд тенге.
Маулен Айманбетов, обращаясь к подрядчикам, службам технического, авторского надзора, подчеркнул, что работа должна выполняться качественно и в срок. Ход строительных работ на объектах обсужден персонально с каждым ответственным подрядчиком.
— Нацпроект «Комфортная школа» реализуется по поручению Президента страны и призван сократить количество трехсменных школ, дефицит ученических мест и создать комфортные условия для обучения школьников. Необходимо контролировать качество проводимых работ и соблюдение сроков строительства, — отметил Ербол Карашукеев.
Школы нового типа в Казахстане возводятся по единому стандарту. Единый оператор АО «Samruk-Kazyna Construction» разрабатывает типовые проекты школ на 300, 600, 900, 1 200, 1 500, 2 000 и 2 500 мест. Школы нового формата будут полностью оснащены необходимым учебным оборудованием, разнообразными предметными кабинетами, системами видеонаблюдения.
Как сообщалось ранее, в регионе имеется одно ветхое здание — часть средней школы имени Гани Муратбаева Шуского района, три трехсменные школы в Жамбылском, Кордайском районах и в городе Таразе, а также 2 школы с нехваткой мест в Таразе.