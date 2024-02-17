Семь комфортных школ построят в Жамбылской области

Отмечено, что в Жамбылской области в рамках нацпроекта «Комфортная школа» с 2023 по 2025 год запланировано строительство 12 школ на 9 500 мест. Это четыре школы в Таразе, по одной в Байзакском, Жамбылском и Шуском районах, две школы в Шуском. В густонаселенном Кордайском районе возведут три «Комфортные школы».