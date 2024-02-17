Более 900 фур и легковушек стоят на границах Беларуси и стран ЕС

По данным профильного ведомства, больше всего фур сейчас на литовском направлении — 640. В пункте пропуска «Бенякони» в настоящее время стоит более 270 грузовиков, в «Каменном Логе» — 250, в «Котловке» — 90. Свыше 30 машин пытаются пересечь белорусско-литовскую границу через погранпереход «Привалка».