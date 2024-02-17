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Более 900 фур и легковушек стоят на границах Беларуси и стран ЕС

Самым загруженным направлением считается белорусско-литовская граница, где в очередях стоят как большегрузы, так и легковые автомобили.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Очередь из 920 грузовиков и легковых автомобилей скопилась на границах Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

По данным профильного ведомства, больше всего фур сейчас на литовском направлении — 640. В пункте пропуска «Бенякони» в настоящее время стоит более 270 грузовиков, в «Каменном Логе» — 250, в «Котловке» — 90. Свыше 30 машин пытаются пересечь белорусско-литовскую границу через погранпереход «Привалка».

Существенно меньше большегрузов на границе Беларуси и Латвии. В пункте пропуска «Григоровщина» находится 180 фур.

На польско-белорусской границе сегодня очередей из грузовиков не наблюдается.

Что касается скоплений из легковых автомобилей на выезд из Беларуси в соседние страны, то в субботу они фиксируются на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Так, в очереди в ПП «Брест» на белорусско-польской границе находится 50 машин.

На границе Беларуси с Литвой 40 легковушек стоят в очереди в пункте пропуска «Каменный Лог» и еще 10 в «Привалке».

Литва планирует закрыть еще два пункта пропуска.

Ранее Комиссия по национальной безопасности Литвы предложила прекратить движение товаров, транспорта и людей через пограничные пункты «Лаворишкес» (с белорусской стороны «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).

Ранее, в августе 2023 года, из шести пунктов пропуска на границе Беларуси и Литвы прекратили работу два: «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»).