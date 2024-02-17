В Екатеринбурге ученые нашли ампулы с вакциной царских времен

Археологи из Челябинска во время раскопок на месте бывшей усадьбы горного инженера Василия Гилева на улице Пушкина в центре Екатеринбурга, обнаружили в погребе две невредимые ампулы с жидкостью серо-желтого цвета. Об этом сообщает телеграмм-канал Министерства образования и науки РФ.
Ученые Южно-Уральского государственного университета выяснили, что в ампулах содержатся вакцины, изготовленные Императорским институтом экспериментальной медицины.
— Пузырькам больше 130 лет, к ампулам явно прилагалась этикетка, которая не сохранилась. Можно разглядеть изображение двуглавого орла и маркировку института — аббревиатуру ИИЭМ, — рассказывают в федеральном ведомстве.
Ученые предполагают, что в ампулах может быть вакцина от бешенства, производство которой было налажено в конце 19 столетия. Однако пока доподлинно не известно содержимое найденных ампул.