В Екатеринбурге ученые нашли ампулы с вакциной царских времен

Археологи из Челябинска во время раскопок на месте бывшей усадьбы горного инженера Василия Гилева на улице Пушкина в центре Екатеринбурга, обнаружили в погребе две невредимые ампулы с жидкостью серо-желтого цвета. Об этом сообщает телеграмм-канал Министерства образования и науки РФ.