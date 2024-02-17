Уроженец Кулебак Александр Шкенев погиб на спецоперации

Напомним, что в Шахунье состоялось прощание с погибшим на СВО военнослужащим Андреем Долгих. Похороны прошли 16 февраля. Также в ходе боевых действий погиб уроженец Балахнинского района. Проводили в последний путь мужчину в конце января.