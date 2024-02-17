Уроженец Кулебак Александр Шкенев погиб на спецоперации

Уроженец Кулебакского района Александр Шкенев погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в своих соцсетях глава МСУ Валерий Юрасов.
Боец пал смертью храбрых в конце января. Валерий Юрасов выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, что в Шахунье состоялось прощание с погибшим на СВО военнослужащим Андреем Долгих. Похороны прошли 16 февраля. Также в ходе боевых действий погиб уроженец Балахнинского района. Проводили в последний путь мужчину в конце января.
Ранее мы писали, что мошенники обманывают нижегородцев под видом сбора помощи бойцам СВО.