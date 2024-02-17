Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В аэропорту Ташкента задержали шесть авиарейсов

В Uzbekistan Airports обнародовали причину задержки рейсов.
Источник: Uznews

В связи с поздним прибытием воздушных судов задерживаются несколько рейсов, запланированных из Ташкента и Ургенча, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports. .Рейсы компании Uzbekistan Airways:

• HY-341 Ташкент — Шарм-эль-Шейх, плановое время вылета в 09:00, задержался до 12:00;

• HY-501 Ташкент — Пекин, плановое время вылета в 13:50 по местному времени, задерживается до 17:20;

• HY-273 Ташкент — Стамбул, плановое время вылета в 16:50 по местному времени, задерживается до 18:00;

• HY-667 Ташкент — Новосибирск, плановое время вылета в 12:30 по местному времени, задерживается до 13:10.

Рейс Centrum Air:

• С6−7712 Ургенч -Джидда, плановое время вылета в 09:30 по местному времени, задерживается до 12:30.

Рейс Panorama Airways:

• 5P-5359 Ташкент — Джидда, плановое время вылета в 12:20 по местному времени, рейс задерживается до 15:00.

Рейс Air Astana:

• КС-128 Ташкент — Алматы, плановое время вылета в 14:35 по местному времени, задерживается до 15:50.