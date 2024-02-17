В Узбекистане могут создать 6 трансграничных охраняемых территорий

«В Узбекистане уделяется большое внимание сфере обращения с отходами. Это означает, что наши цели общие. Мы рады сотрудничеству с Узбекистаном в сфере обращения и сортировки ТБО, а также государственной поддержки предпринимателей и работников сферы», — отметила Хиски.