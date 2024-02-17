В Узбекистане могут создать 6 трансграничных охраняемых территорий

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Проект, направленный на создание в Узбекистане шести трансграничных охраняемых территорий, обсудили в ходе встречи глава Минэкологии РУз Азиз Абдухакимов и глобальный директор Всемирного банка по окружающей среде, природным ресурсам и голубой экономике Валери Хиски.
Она прошла в Самарканде в рамках 14-го заседания Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP14).
В ходе встречи говорили также о реформах, проводимых в Узбекистане, в сфере управления отходами.
Азиз Абдухакимов рассказал о целях, поставленных перед отраслью, в частности, эффективном создании системы управления отходами, внедрении циркулярной экономики, а также развитии принципа «ноль отходов».
«Теперь отходы станут ценным ресурсом экономики. Мы стремимся построить “зеленое” общество, выгодное во всех аспектах», — сказал министр.
«В Узбекистане уделяется большое внимание сфере обращения с отходами. Это означает, что наши цели общие. Мы рады сотрудничеству с Узбекистаном в сфере обращения и сортировки ТБО, а также государственной поддержки предпринимателей и работников сферы», — отметила Хиски.
По итогам переговоров достигнута договоренность о сотрудничестве по привлечению в Узбекистан ведущих компаний в сфере отходов, инвестированию и выделению грантов Всемирного банка в эту сферу.