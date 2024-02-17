Сколько белорусы в среднем тратят на покупки в день

В целом розничный товарооборот за первый месяц года достиг 6,2 млрд рублей. Это на 9,9% больше, чем в январе 2023-го.



Самый большой вклад в рост показателя — у магазинов. Их доля достигла 94,7% розничного товарооборота. В январе этот показатель составил 5,8 млрд рублей. Цифра на 10,8% больше, чем в январе прошлого года.