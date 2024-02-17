Сколько белорусы в среднем тратят на покупки в день

В целом розничный товарооборот за первый месяц года достиг 6,2 млрд рублей. Это на 9,9% больше, чем в январе 2023-го.
Самый большой вклад в рост показателя — у магазинов. Их доля достигла 94,7% розничного товарооборота. В январе этот показатель составил 5,8 млрд рублей. Цифра на 10,8% больше, чем в январе прошлого года.
Оптовый товарооборот принес за месяц 13,1 млрд рублей, а кафе и ресторанов — 430,9 млн рублей. Оба направления сработали лучше, чем в прошлом году: на 10,1 и 6,4% соответственно.
Торговля стала одним из трех драйверов роста экономики в 2023 году. Помимо нее, в топе — промышленность и строительство.