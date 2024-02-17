Коньки — вряд ли, ласты точно пригодятся. Как Петербург тонет в снежно-ледяной массе

Утро 17 февраля Петербург встретил, покрытый снежно-ледяной массой. Из-за оттепели выпавшие осадки превратились в непроходимые лужи, и даже автомобилям на дорогах приходится нелегко.
«Выход из станции метро “Удельная”. Не знаю, как насчет скользко, коньки здесь вряд ли помогут, но вот ласты… Ласты — точно пригодятся!» — комментирует обстановку читатель Влад.
Плачевную обстановку запечатлел на видео Владимир, который этим утром добирался до станции метро «Политехническая».
Схоже выглядит и тротуар на Невском проспекте неподалеку от площади Восстания.
На пересечение проспектов Энгельса и Луначарского с утра прибыли аварийные службы. По предварительной информации, разлив там образовался, так как из-за снега и льда отсутствует доступ к ливневой канализации и тающим массам снега просто некуда уходить.
Ранее МЧС предупредило, что в субботу в городе ожидается ухудшение погоды: мокрый снег, ледяной дождь и ветер скоростью 18 м/с.