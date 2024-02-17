Красные огни в ночном небе и грохот взрывов напугал жителей под Волгоградом

«Что за хлопки? Нам поступило много сообщений» — пост о происходящем в небе над городом Волжским Волгоградской области собрал много откликов вечером 16 февраля. Многие жители написали, что действительно, видели странные красные огни в небе, а также слышали грохот, похожий на взрывы. «Бабахнуло», по словам людей, не менее двух раз.
Предположения по поводу огней в небе были разные — от запуска сигнальных ракет до прилетевших инопланетян. Грохот, как считают комментаторы, могли вызвать истребители, преодолевавший сверхзвуковой барьер. Однако в соседнем Волгограде никаких громких звуков не слышали. Зато днем видели учения авиации — самолеты исполосовали все небо.
Встревоженные жители легли спать. По информации экстренных служб, никаких ЧП в этот вечер в регионе не случилось.