Красные огни в ночном небе и грохот взрывов напугал жителей под Волгоградом

«Что за хлопки? Нам поступило много сообщений» — пост о происходящем в небе над городом Волжским Волгоградской области собрал много откликов вечером 16 февраля. Многие жители написали, что действительно, видели странные красные огни в небе, а также слышали грохот, похожий на взрывы. «Бабахнуло», по словам людей, не менее двух раз.