Больше концертов и шоу: Фестиваль Intervals пройдет в Нижнем Новгороде с 27 апреля по 1 мая

Больше музыкальных концертов и аудиовизуальных шоу ожидают нижегородцев и гостей города на фестивале Intervals весной 2024 года. На этот раз мероприятия будут идти дольше обычного — целых пять дней. Программу фестиваля Intervals-2024 в Нижнем Новгороде опубликовали организаторы на странице в социальной сети ВКонтакте.