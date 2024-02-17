Больше концертов и шоу: Фестиваль Intervals пройдет в Нижнем Новгороде с 27 апреля по 1 мая

Больше музыкальных концертов и аудиовизуальных шоу ожидают нижегородцев и гостей города на фестивале Intervals весной 2024 года. На этот раз мероприятия будут идти дольше обычного — целых пять дней. Программу фестиваля Intervals-2024 в Нижнем Новгороде опубликовали организаторы на странице в социальной сети ВКонтакте.
Программа фестиваля Intervals-2024 в Нижнем Новгороде станет более насыщенной. Помимо концертов и перформансов, посетителей ждут новые локации, образовательные программы и городская медиавыставка.
Кроме того, по просьбам зрителей организаторы увеличили продолжительность выставочной программы.
— Даты Intervals-2024 совпадут с длинными первомайскими выходными — так многим нашим гостям будет удобнее запланировать поездку на фестиваль и посетить инсталляции и события по максимуму, — подчеркнули организаторы фестиваля.
Так, концерт-открытие пройдет 27 апреля. Посмотреть городскую медиавыставку все желающие смогут с 28 апреля по 1 мая. На 28 апреля также запланировано ночное аудиовизуальное шоу. С 28 по 29 апреля пройдут образовательные программы. А с 29 по 30 апреля зрители увидят вечерние AV-перформансы.
Вход на медиавыставку свободный. Посетить образовательную программу можно будет бесплатно по регистрации. А вход на концерт и перформансы — по билетам.
Напомним, фестиваль мультимедийного искусства Intervals-2024 пройдет в расширенном формате и станет первым в череде событий в рамках программы «Культурной столицы» года.