Бурятский этно-рок, квартет саксофонов и масленичные гуляния: куда сходить в Иркутске в марте 2024 года

Дыхание весны отлично чувствуется на набережной. Не верите? Пройдитесь к Ангаре, посмотрите на вешнюю воду, а потом загляните в Органный зал. Он как раз рядом. 6 марта в 18.30 здесь пройдет концерт органной музыки. Исполнитель — Олеся Кравченко, профессиональная органистка из Москвы. Программа обещает быть разнообразной и включает в себя произведения таких композиторов, как Бах, Бове, Шебалин, Нобль, а еще Мендельсон — тот самый, что написал свадебный марш и много что еще, не менее прекрасное, но не такое известное.