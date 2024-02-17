Бурятский этно-рок, квартет саксофонов и масленичные гуляния: куда сходить в Иркутске в марте 2024 года

Театралам Иркутска в марте предстоит решить для себя трудный вопрос — как умудриться посетить если не все, то многое из представленного на сцене. Практически одновременно в городе пройдут Второй всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина и «ЭХО БДФ — Приангарье». Зрителей ждут постановки ведущих творческих коллективов страны. Причем местные премьеры, концерты и выставки тоже никто не отменял. В таком разнообразии расскажем, на что обратить внимание в первую очередь и куда сходить в Иркутске в марте 2024 года.
Куда сходить в Иркутске в марте 2024
Возвращение легенды.
В репертуаре Иркутского музыкального театра появилась «Летучая мышь». Работала над новой постановкой команда, объединившая творческие умы из Иркутска, Москвы и Минска. Искрометная постановка — подарок иркутянкам к началу весны и Международному женскому дню. Кстати, на сцене нашего музыкального первую версию «Летучей мыши» представили еще в начале 1948 года. С тех пор было еще четыре постановки, а премьера этой весны — шестая иркутская вариация популярной оперетты.
Премьерные даты 2 и 3 марта. Начало в 18.00. Стоимость билетов — от 500 рублей.
Прикосновение к сердцу.
На внимание местной публики претендуют не только эстрадные исполнители из столицы, сами иркутяне тоже не лыком шиты. Известный в областном центре и за его пределами эстрадный исполнитель, шоумен Аркадий Стародубцев представляет программу «Музыкальное прикосновение к сердцам женщин». Когда проводить такой концерт, если не в преддверии 8 Марта?
Аркадий выступит в «Эстраде» 5 марта в 19.00. Цена билетов — от 1700 рублей.
Классика в органном зале.
Дыхание весны отлично чувствуется на набережной. Не верите? Пройдитесь к Ангаре, посмотрите на вешнюю воду, а потом загляните в Органный зал. Он как раз рядом. 6 марта в 18.30 здесь пройдет концерт органной музыки. Исполнитель — Олеся Кравченко, профессиональная органистка из Москвы. Программа обещает быть разнообразной и включает в себя произведения таких композиторов, как Бах, Бове, Шебалин, Нобль, а еще Мендельсон — тот самый, что написал свадебный марш и много что еще, не менее прекрасное, но не такое известное.
Минимальная стоимость билетов — 600 рублей, действует «Пушкинская карта».
Новички на сцене.
Обновляется не только природа, но и актерские силы Иркутска. В театральном училище без пяти минут выпускники демонстрируют дипломные спектакли. 9 марта на сцене учебного театра для зрителей постановка «Рома, правда и подкасты» в исполнении учащихся четвертого курса специальности «актер драматического театра и кино». Зал театра всего на 70 мест, билеты — от 250 рублей. Нужно поторопиться, а то не хватит.
Бурятский этно-рок.
Этнический акцент привнесет в иркутский март известная бурятская этно-рок-группа SHONO. Концерт пройдет 9 марта в Галерее Виктора Бронштейна. Название группы переводится с бурятского языка как «волк», песни сочетают дух древних кочевников и рок-звучание. Особую атмосферу создает низкое горловое пение.
Стоимость билетов — 1600 рублей.
Фестиваль в день рождения Распутина.
Второй театральный фестиваль имени Валентина Распутина откроется в Иркутске 15 марта — в день рождения классика литературы. В этот день на сцене нашего драматического — спектакль «Фотография, на которой меня нет» по рассказу Виктора Астафьева в постановке Театра для детей и молодежи из Кемерова. По сюжету, в обычную деревню с ее суровой и бедной жизнью вдруг приезжает фотограф. Так начинается история о настоящей дружбе, семейных и человеческих ценностях.
Билеты — от 100 до 300 рублей. Можно воспользоваться «Пушкинской картой».
Безруков и «Маленький принц».
«Проснулся утром — убери свою планету», — как эти слова прозвучат в исполнении Сергея Безрукова, можно узнать 16 марта. В Театре имени Н. М. Загурского — сказка «Маленький принц». Воедино собраны музыка французских композиторов в исполнении оркестра, авторские рисунки Экзюпери на большом экране и актерское мастерство.
Билеты в диапазоне от 1500 до 5000 рублей. Лимита «Пушкинской карты» хватит на первый ряд, а если выбрать, к примеру, балкон, то еще больше половины средств останется. В один день состоятся два показа — в 14.00 и 18.30.
Ура, Масленица!
Между посещениями спектаклей можно вырваться за город. Повод есть. 16 и 17 марта «Тальцы» приглашают всех желающих широко и весело отметить любимый праздник — Масленицу. В программе все элементы народных гуляний — поедание блинов, масленичный столб, хороводы, фольклорный концерт. Кстати, попав на праздник, можно положить в кармашек куклы Масленицы записку с описанием своих бед. По народному поверью, попав в костер, проблемы улетучатся вместе с дымом.
Цена билетов для взрослых — 300 рублей, дети до 6 лет проходят бесплатно.
Балет по Шукшину.
Проветрились? Пора вновь в зрительный зал. 17 марта в 18.30 в Театре имени Н. П. Охлопкова спектакль «Жил человек». Это балет, да не простой, а по произведениям Василия Шукшина. Исполняет Государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» из Барнаула. Аналогов этому балету на сценических площадках нет.
Купить билет можно и за 100 рублей, и за 1000 — в зависимости от расположения места.
Где вода, как васильки.
Сами в театр сходили, теперь пора и ребенка вести. В рамках «ЭХО БДФ — Приангарье» Вологодский театр кукол покажет «Муху-цокотуху». Сцену гостям предоставит наш «Аистенок». Этот спектакль для зрителей старше 4 лет. А вот 20 марта вариант уже для школьников от 12 лет.
Также в «Аистенке» сказка «Русалочка» от Московского областного государственного театра кукол. «В открытом море вода такая синяя, как васильки, и прозрачная, как чистое стекло, но зато и глубоко там!», — говорится в сказке. Как эту глубину увидела московская труппа, теперь узнает и иркутский зритель.
Начало спектаклей в 14.00 и в 18.30.
Отдых под саксофон.
В органном зале 24 марта встреча с особенным коллективом — Сибирским квартетом саксофонов. Четыре саксофона — сопрано, альт, тенор, баритон — зачаруют публику своими тембровыми возможностями и яркой палитрой созвучий.
Концерт начнется в 17.00. Стоимость билетов — от 600 рублей.