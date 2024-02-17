Стало известно, во сколько обойдется летний отдых в Волгоградской области

Конец зимы близок, и многие уже сейчас начинают планировать летний отпуск. Хотя большая часть людей предпочитает нежиться на солнце возле моря, находится немало любителей провести каникулы в деревне, у реки, в горах, на родных просторах или посетить российские города и познакомиться с их историей. У таких мест есть значительные преимущества: более доступные цены и отсутствие толп людей.
Сервис ТВИЛ. РУ определил, какие же направления для отдыха будут самыми популярными среди россиян в этом году. Стоит отметить, что Москву в расчет аналитики не брали, так как столица и без того всегда занимает лидирующую позицию.
Таким образом, на первом месте оказалась Казань. Здесь размещение в гостинице на 4 ночи будет стоить от 4180 рублей. Второе место занял Кисловодск в Ставропольском крае — от 3133 рублей за недельный отпуск. Третье же место досталось Калининграду — от 3261 рубля за 6 ночей.
Волгоград вошел в топ-10 направлений и занял шестую позицию. По данным сервиса, здесь номер можно забронировать по цене от 3813 рублей за 3 ночи. Обогнали город на Волге Пятигорск и Нижний Новгород.
Ну, а замыкают десятку лидеров Красная Поляна, Петрозаводск, Екатеринбург и Железноводск.