Стало известно, во сколько обойдется летний отдых в Волгоградской области

Конец зимы близок, и многие уже сейчас начинают планировать летний отпуск. Хотя большая часть людей предпочитает нежиться на солнце возле моря, находится немало любителей провести каникулы в деревне, у реки, в горах, на родных просторах или посетить российские города и познакомиться с их историей. У таких мест есть значительные преимущества: более доступные цены и отсутствие толп людей.