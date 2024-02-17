Две трассы в Мангистауской области закрыты из-за непогоды

17 февраля 2024 года в 13:00 в Мангистауской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, ветер, буран, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге:
«Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау» километры 718−786, участок села Жетыбай — города Актау; «Жетыбай-Жанаозен-Туркменистан» километр 0−64, участок села Жетыбай — города Жанаозен.
По состоянию на 09:30 17 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 16 автодорогах республиканского значения в 9 областях.