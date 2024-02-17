Правительство отменило для репатриантов экзамен по русскому языку

Уточняется, что изменения вносятся для реализации указа президента Владимира Путина. С 1 января 2024 года в России введен институт репатриации. В прошлом месяце Путин также поручил изучить меры репатриации депортированных из других стран россиян. В 2023 году программа добровольного переселения соотечественников показала самые скромные результаты за последние десять лет.