Правительство отменило для репатриантов экзамен по русскому языку

В пресс-релизе уточняется, что нововведение затронет:
- граждан России, постоянно проживающих за рубежом;
- тех, кто ранее отказался от российского гражданства;
- родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и ранее имевших гражданство СССР;
- граждан, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.
Уточняется, что изменения вносятся для реализации указа президента Владимира Путина. С 1 января 2024 года в России введен институт репатриации. В прошлом месяце Путин также поручил изучить меры репатриации депортированных из других стран россиян. В 2023 году программа добровольного переселения соотечественников показала самые скромные результаты за последние десять лет.
Лаура Кеффер