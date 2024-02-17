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Правительство отменило для репатриантов экзамен по русскому языку

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении присоединения к госпрограмме содействия добровольному переселению в Россию. Документ опубликован на сайте правительства. Теперь для участия в госпрограмме репатриантов не нужно будет подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.
Источник: РИА "Новости"

В пресс-релизе уточняется, что нововведение затронет:

  • граждан России, постоянно проживающих за рубежом;
  • тех, кто ранее отказался от российского гражданства;
  • родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и ранее имевших гражданство СССР;
  • граждан, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

Уточняется, что изменения вносятся для реализации указа президента Владимира Путина. С 1 января 2024 года в России введен институт репатриации. В прошлом месяце Путин также поручил изучить меры репатриации депортированных из других стран россиян. В 2023 году программа добровольного переселения соотечественников показала самые скромные результаты за последние десять лет.

Лаура Кеффер

Мишустин Михаил