В Ростовской области на трассе Р-280 «Новороссия» изменят схему движения

В Ростовской области на 111 километре федеральной трассы 280 «Новороссия» изменят схему движения, перекрыв проезд по действующему мосту через реку Мокрый Еланчик. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград».
Связано это с капремонтом моста через реку Мокрый Еланчик. Во второй половине дня 19 февраля транспорт перенаправят по временному мосту с двумя полосами движения.
Благодаря этому дорожные рабочие смогут заняться заменой изношенных конструкций действующего моста и возведением двух новых полос.
Отметим, что эти работы проходят в рамках расширения дороги с 108 по 119 километр. Таким образом, будет увеличена пропускная способность трассы в сторону Донецкой Народной Республики.
Предполагается, что все работы будут завершены в октябре следующего года.