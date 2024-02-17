В Калининградской области разработали программу празднования юбилея Канта

Культурная программа должна быть на высоком, качественном уровне. Мы не ограничиваемся только датами, непосредственно прилегающими ко дню рождения Канта, в принципе весь год может длиться празднование знаковой даты. Такие фестивали, как «Кантата» и другие события, должны быть связаны с юбилеем философа и пронизаны той айдентикой, которую разработал университет. Она должна быть использована в рамках областных мероприятий, — подчеркнул губернатор Антон Алиханов.