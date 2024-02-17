В Калининградской области разработали программу празднования юбилея Канта

В Калининградской области разработали программу празднования 300-летия Иммануила Канта. Мероприятия пройдут в течение всего года. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Основные мероприятия состоятся с 22 по 24 апреля. В это время пройдёт Международный кантовский конгресс, который организует БФУ. Как сообщил ректор университета Александр Фёдоров, состав участников, программа и локации уже определены. Основной площадкой для конгресса станет главный корпус на улице Александра Невского. Осенью БФУ проведёт Международную философскую олимпиаду.
В праздновании 300-летия Иммануила Канта также задействуют учреждения культуры. В первую очередь это будут Кафедральный собор, Историко-художественный музей, Музей янтаря, Музей изобразительных искусств, Областная научная библиотека и Музей Мирового океана. В Кафедральном соборе планируют открыть обновлённый музей философа, а также покажут тематический спектакль. Дом пастора в Веселовке представит выставку. Областной драматический театр готовит уличный спектакль. Его премьера состоится в 20-х числа апреля.
Культурная программа должна быть на высоком, качественном уровне. Мы не ограничиваемся только датами, непосредственно прилегающими ко дню рождения Канта, в принципе весь год может длиться празднование знаковой даты. Такие фестивали, как «Кантата» и другие события, должны быть связаны с юбилеем философа и пронизаны той айдентикой, которую разработал университет. Она должна быть использована в рамках областных мероприятий, — подчеркнул губернатор Антон Алиханов.
Как подчеркнули в пресс-службе, события рассчитаны для посетителей всех возрастов и будут интересны как для подготовленной аудитории, так и для тех, кто только начинает знакомство с наследием Иммануила Канта.
Ранее Александр Фёдоров рассказал, как будут праздновать юбилей Иммануила Канта. В Калининграде организуют многочисленные научно-популярные, просветительские и культурные мероприятия. Улицы города планируют украсить в фирменном стиле праздника.