Глава Пермской епархии достиг предельного возраста служения

Владыка занимает свой пост с 2010 года. Между тем, согласно уставу РПЦ, по достижении 75-летнего возраста клирик, занимающий руководящую должность, обязан подать прошение на имя своего епархиального архиерея об освобождении его от соответствующих должностных обязанностей. В отдельных случаях глава церкви продлевает ему служение на неопределенный период.



По данным источника, близкого к Пермской епархии, глава управления пока прошения не писал. По его данным, этот вопрос может решиться в марте. Другой источник, знакомый с планами Мефодия, утверждает, что владыка продолжит служить в Пермской епархии.

