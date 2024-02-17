ГАИ усилит контроль на дорогах

По информации ведомства, особое внимание ГАИ уделит пресечению грубых нарушений ПДД как водителями, так и пешеходами.
«В приоритете — своевременное выявление и отстранение от управления нетрезвых и “бесправников”. Повышенное внимание — соблюдению водителями маршруток Правил дорожного движения и перевозки пассажиров», — отметили в Госавтоинспекции.
Также инспекторы ДПС будут пресекать нарушения скоростных режимов, проезда пешеходных переходов и перекрестков, правил обгона и маневрирования. В темное время суток отработают участки дорог и улиц с повышенным риском совершения наездов.
В ГАИ также напомнили, что в переменчивых погодных условиях водителям важно выбирать наиболее безопасный стиль вождения, пристегнуться самим и обеспечить безопасную перевозку пассажиров. Пешеходам следует обозначать себя в условиях недостаточной видимости, быть внимательными при пересечении проезжей части.