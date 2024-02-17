ГАИ усилит контроль на дорогах

В ГАИ также напомнили, что в переменчивых погодных условиях водителям важно выбирать наиболее безопасный стиль вождения, пристегнуться самим и обеспечить безопасную перевозку пассажиров. Пешеходам следует обозначать себя в условиях недостаточной видимости, быть внимательными при пересечении проезжей части.