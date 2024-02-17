В аэропорту Ташкента задержали вылет семи рейсов

По информации пресс-службы компании, были задержаны 4 рейса авиакомпании Uzbekistan Airways:
HY-341 Ташкент — Шарм-эль-Шейх, плановое время вылета в 09:00, задержался до 12:00;
HY-501 Ташкент — Пекин, плановое время вылета в 13:50 по местному времени, задерживается до 17:20;
HY-273 Ташкент — Стамбул, плановое время вылета в 16:50 по местному времени, задерживается до 18:00;
HY-667 Ташкент — Новосибирск, плановое время вылета в 12:30 по местному времени, задерживается до 13:10..
Рейс Air Astana:
КС-128 Ташкент — Алматы, плановое время вылета в 14:35 по местному времени, задерживается до 15:50.
Рейс Centrum Air:
• С6−7712 Ургенч -Джидда, плановое время вылета в 09:30 по местному времени, задерживается до 12:30.
Рейс Panorama Airways:
• 5P-5359 Ташкент — Джидда, плановое время вылета в 12:20 по местному времени, рейс задерживается до 15:00.
Напомним, накануне вечером в столице также было затруднено движение автомобилей. Из-за выпавшего снега в городе наблюдались 10-балльные пробки.