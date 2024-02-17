Неблагополучную ситуацию с корью в ЗКО прокомментировал эпидемиолог

«Мой город» сообщает, что главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев назвал эпидемиологическую ситуацию по кори в области неблагополучной. В регионе наблюдается рост заболеваемости.
На 12 февраля с диагнозом корь зарегистрировано 255 случаев:
Уральск — 196 случаев;Бурлинский район — 17 случаев;Район Байтерек — 14 случаев;Теректинский район — 12 случаев;В Сырымском районе — три случая; Акжайыкском районе — четыре случая;В Казталовском районе — четыре случая;В Шынгырлауском, Жанибекском, Бокейординском районах — по одному случаю.
По возрастному составу:
от одного до четырех лет — 38%до одного года — 20%лица старше 30 лет — 18% (45)5−9 лет 9% (23)20−29 лет 6% (15)15−19 лет 5% (13)10−14 лет 4,7% (12).
По словам Мухамгали Арыспаева, под медицинским наблюдением находятся 12 объектов, из них шесть школ и три детских сада. По эпидемиологическим показаниям привито 389 контактных лиц.
Начиная с сентября 2023 года в Казахстане еженедельно растет заболеваемость корью. На сегодняшний день в стране уже больше 14 тыс. заболевших, основная часть из них — дети.