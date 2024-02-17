«Доктор Айболит» скорее мертв, чем жив? В Краснодаре закрывают по суду 100-летнюю аптеку в интерьерах из сказки Чуковского

«Аптека находится в состоянии ликвидации», — такое сообщение появилось в реестре аптечных сетей 14 февраля.
Речь идет о самой старой аптеке в Краснодаре, но дело, конечно, не в назначении здания на углу улиц Гоголя и Янковского, а в его истории и интерьерах.
Уникальность ее начинается с вывески над центральным входом. Она кованая. «Аптеке на Гоголя» уже больше 100 лет. Она была построена известным Екатеринодарским магистром фармации Яковым Явеловым в 1918 году, но продолжала работать по сей день.
— Сегодня аптека № 8 — единственная сохранившаяся в Краснодаре с тех времен, — подтверждает историк и краевед Виталий Бондарь.
Внутри здания — как в музее, ты будто попадаешь в другую эпоху. Прилавки выполнены из массивного дерева, резные шкафчики. На верхних полках — различные колбы и склянки — они дополняют атмосферу этого местечка. На гарнитуре высечены вензеля. Подняв голову, можно увидеть расписной вручную потолок и деревянную люстру с белыми плафончиками. Они тоже сохранились здесь с 1918 года.
Сюда за лекарствами приходил еще сам Самуил Яковлевич Маршак. Все дело в том, что детский писатель в то время жил по соседству с аптекой, в здании напротив. Сама аптека расположилась на первом этаже старого особняка, принадлежащего барону Леонарду Штейнгелю, владельцу кирпичного завода и маслобойного предприятия.
Однако персонал ее уверен, интерьеры нужно спасать.
«Нам сказано писать заявления, аптеку ликвидируют», — сообщает Телеграм-канал «Телетайп Краснодар» со ссылкой на руководство учреждения.
Пока неизвестно, что стало причиной такого решения.
«Это здание находится в частной собственности. Но его интерьеры защищены законом о памятниках культуры», — уверены в мэрии Краснодара.
«КП»-Кубань" направила запрос в соответствующее ведомство по этому поводу.