«Доктор Айболит» скорее мертв, чем жив? В Краснодаре закрывают по суду 100-летнюю аптеку в интерьерах из сказки Чуковского

Внутри здания — как в музее, ты будто попадаешь в другую эпоху. Прилавки выполнены из массивного дерева, резные шкафчики. На верхних полках — различные колбы и склянки — они дополняют атмосферу этого местечка. На гарнитуре высечены вензеля. Подняв голову, можно увидеть расписной вручную потолок и деревянную люстру с белыми плафончиками. Они тоже сохранились здесь с 1918 года.