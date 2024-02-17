«Он делал мир безопаснее, и в этом его величие»: в Ростове заложили первый камень музея Геворка Вартаняна

В честь векового юбилея в Ростове-на-Дону прошла торжественная церемония закладки первого камня в основание музея имени Геворка Вартаняна.
Вартанян входит в число 100 лучших разведчиков планеты. Он работал на разных континентах, а многие факты о его деятельности до сих пор остаются засекреченными. Считается, что именно юный Вартанян обеспечил безопасность встречи руководителей СССР, Великобритании и США в Тегеране. Долгие годы работы разведчика были отмечены званием Героя Советского Союза, орденами и медалями.
Геворк Вартанян ушел из жизни 10 января 2012 года. В день похорон Троекуровское кладбище посетил президент России Владимир Путин.
Сегодня память о разведчике увековечена в России и в Армении. Так, например, в Ереване именем Героя Советского Союза названы улица и школа.
В донской столице в будущем появится музей Геворка Вартаняна. Сегодня был заложен первый камень. В будущем музей откроется на улице Серафимовича, 70.
В мероприятии приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян.
«Повезло, что этот человек — наш земляк, почетный гражданин города Ростова-на-Дону. Он очень любил жить, с ним было приятно общаться. Ну, а его вклад в оборону и в мир трудно переоценить. Может, когда-то и раскроются детали. Но, несмотря ни на что, это великий разведчик. Великий сын своей страны».
«Мы сегодня стали ближе к великому человеку, который, как уже отметил губернатор, сделал мир лучше и безопаснее. Его дела оцениваются в исходе Великой Отечественной войны. Он делал мир безопаснее, и в этом его величие», — подчеркнул Вагаршак Арутюнян.
Память разведчика почтят и в Музее Победы — там пройдет День памяти Геворка Вартаняна.