«Он делал мир безопаснее, и в этом его величие»: в Ростове заложили первый камень музея Геворка Вартаняна

«Повезло, что этот человек — наш земляк, почетный гражданин города Ростова-на-Дону. Он очень любил жить, с ним было приятно общаться. Ну, а его вклад в оборону и в мир трудно переоценить. Может, когда-то и раскроются детали. Но, несмотря ни на что, это великий разведчик. Великий сын своей страны».