После чистки рельс омичи выходят из трамвая № 7 в гору наледи

Несколько дней назад на регион обрушился сильный снегопад, который сменился резким похолоданием. Из-за этого работа трамвая № 7 временно приостановилась, потому что на рельсах образовалась наледь. Внимание на это обратили ожидавшие транспорт омичи. В мэрии отреагировали на жалобы жителей, пообещав, что рельсы расчисят, и с выходных движение трамвая восстановят.