После чистки рельс омичи выходят из трамвая № 7 в гору наледи

Несколько дней назад на регион обрушился сильный снегопад, который сменился резким похолоданием. Из-за этого работа трамвая № 7 временно приостановилась, потому что на рельсах образовалась наледь. Внимание на это обратили ожидавшие транспорт омичи. В мэрии отреагировали на жалобы жителей, пообещав, что рельсы расчисят, и с выходных движение трамвая восстановят.
Пути действительно расчистили, вот только собранные снег и наледь не убрали, оставив вдоль рельс. В соцсетях вновь стали появляться жалобы.
«Расчистили трамвайные пути по маршруту трамвая 7. А дальше как? Как это все перелазить-переползать с детьми? Наледь по бокам путей накидали и все. Остановка 7-я Ремесленная. К ней еще добраться надо», — рассказала омичка в группе «ЧП Омск».
В городской администрации сообщили, что бригады уже проводят очистку снега вдоль трамвайных путей.