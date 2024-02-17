В Калининградской области утвердили даты последнего звонка и вручения аттестатов в школах

Последние звонки состоятся в области 25 мая, вручение аттестатов о среднем общем образовании — 28 июня, об основном общем образовании — 30 июня. Муниципалитетам рекомендовали «исключить необоснованные и несогласованные переносы дат» торжественных мероприятий. МВД должны обеспечить охрану общественного порядка, минздраву необходимо обеспечить дежурство службы скорой медицинской помощи в дни проведения торжественных мероприятий в период времени с 10:00 до 22:00.