Все по плану: как строят юго-восточный обход Симферополя

«Продолжается строительство юго-восточного обхода Симферополя, который соединит трассу “Таврида” с дорогой на Южный берег Крыма в обход поселков Добровской долины. Вся необходимая работа ведется в графике», — написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, новая четырехполосная дорога будет соответствовать категории 1 В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. Вдоль обочин появятся шумозащитные экраны, на участке обхода — две эстакады и два путепровода. Также в рамках второго этапа построят трансформаторные подстанции, локальные очистные сооружения, площадки под размещение вышек сотовой связи.
Строительство автодороги Донское — Перевальное в Крыму завершено более чем на 80%, сообщал ранее начальник службы автомобильных дорог Крыма Максим Тарасов.
Юго-восточный обход Симферополя строят в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Застройщик — Служба автодорог Крыма, проектировщик — компания «ВАД». Проект реализуется в два этапа: 1-й — участок 15,8 км от трассы «Таврида» у села Донского до села Заречного, 2-й, протяженностью 9,4 км — через Заречное до выезда из Перевального. Появление дороги разгрузит улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределит транспортные потоки от «Тавриды» в направлении Алушты.