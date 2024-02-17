Все по плану: как строят юго-восточный обход Симферополя

Юго-восточный обход Симферополя строят в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Застройщик — Служба автодорог Крыма, проектировщик — компания «ВАД». Проект реализуется в два этапа: 1-й — участок 15,8 км от трассы «Таврида» у села Донского до села Заречного, 2-й, протяженностью 9,4 км — через Заречное до выезда из Перевального. Появление дороги разгрузит улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределит транспортные потоки от «Тавриды» в направлении Алушты.