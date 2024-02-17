Погода в Петербурге нравится только тиграм

«Пока за окном непогода, просто полюбуйтесь, как наш Зевс нежился на солнышке и валялся в снегу. Точно как домашний котик на подоконнике. На улице теплеет, поэтому Зевс еще больше времени проводит на свежем воздухе. Так что приходите понаблюдать за этим полосатым красавчиком», — сказано в сообщении.