Новый МФЦ открыли в торговом центре в Приморском районе Петербурга

В Приморском районе Петербурга появился новый многофункциональный центр. Он разместился в ТК «Гарден Сити». В открытии МФЦ принял участие глава города Александр Беглов. Он отметил, что подобное расположение центров востребовано у жителей, так как они могут теперь делать покупки и оформлять необходимые документы в одном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Всего же за последние три года в Северной столице создали 12 новых МФЦ, пять из которых в торговых центрах и пять в новостройках. Там работают 221 окно, где специалисты помогают горожанам с оформлением документов и оказывают другие услуги. Только за прошлый год петербуржцы обратились в центры 13 млн раз.
— Наши МФЦ сегодня — лучшие в Европе. Мы и дальше будем развивать систему МФЦ. Это лицо государства, показатель его отношения к людям, — отметил губернатор.