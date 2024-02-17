Новый МФЦ открыли в торговом центре в Приморском районе Петербурга

Всего же за последние три года в Северной столице создали 12 новых МФЦ, пять из которых в торговых центрах и пять в новостройках. Там работают 221 окно, где специалисты помогают горожанам с оформлением документов и оказывают другие услуги. Только за прошлый год петербуржцы обратились в центры 13 млн раз.