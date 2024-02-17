В Петербурге задержан священник Михнов-Вайтенко. Митрополия успела раньше

При выходе из своего дома в Петербурге задержан священник Григорий Михнов-Вайтенко. В РПЦ заблаговременно предупредили не слушать его призывы.
О задержании Михнова-Вайтенко около полудня 17 февраля сообщила в социальных сетях супруга священника Апостольской православной церкви. Сотрудники полиции встретили его на выходе из парадной.
Григорий Михнов-Вайтенко собирался к Соловецкому камню, чтобы провести панихиду. Сейчас в Троицко-Петровском сквере собрались около 30 человек. С ними другой священник Апостольской православной церкви.
Санкт-Петербургская митрополия в этот же день сообщила в своем телеграм-канале, что Михнов-Вайтенко не является священником РПЦ, и призвала «игнорировать любые его заявления и призывы в публичном пространстве».